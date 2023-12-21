【時報-台北電】周三(20日)台指開高震盪，部分資金從傳產類股回流到電子股，盤面依舊維持類股健康輪動，以NB和PC相關類股表現相對較佳，除此之外，原本強勢的鋼鐵股則偏向個股表現，終場成交量3358.14億元，加權指數上漲58.65點、漲幅0.33%、收在17635.2點。

元富期貨分析，目前指數維持高檔震盪格局，雖然年底作帳行情啟動，但須留意外資放假的資金動能，在資金動能不足影響下，指數短線上預計維持在月線之上震盪，但中長期整體而言，下方均線維持多頭排列走勢，多方架構不變。(編輯：廖小蕎)

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