當前大陸房企債務問題難解，但陸媒引述知情人士透露，大陸地產商龍湖集團20日已提前償還20億港幣銀行團貸款。該銀行團貸款總額153億港幣，將於2024年1月到期，但龍湖此前已償還133億港幣，在本次償還後，該筆貸款已在年內全部提前還清。

受此消息激勵，龍湖集團港股20日股價收漲2.31％至12.38港幣，但半年來累計仍下跌34.29％。

財聯社報導，早在2023年8月，龍湖集團就計畫在年內全部提前償還153億港幣銀行團貸款，當時已提前償還72億港幣。自8月以來，龍湖又多次償還該筆貸款剩餘80億港幣，直到12月20日已全部還清。

同時，今年內該公司還多次提前償還旗下美元債、境內公司債。其中，龍湖8月份提前償還「18龍湖04」債券，償還總金額人民幣（下同）17億元。

報導稱，雖然龍湖資金狀況良好，但該公司董事長陳序平稍早表示，龍湖不再增加有息負債。

專家表示，龍湖集團在債務兌付方面主動性較強，反映出該公司資金狀況良好，而提前償還債務對於穩定投資者信心，將發揮重要作用。

陷入債務危機的其他大陸地產商也在積極「拆彈」。外媒20日引述知情人士表示，至少有兩家具有國資背景的大陸保險公司向萬科提供貸款，12月稍早與大陸金融監督管理總局針對萬科的非標準化債權資產展開會談。

根據會談內容顯示，政府高層擴大對萬科的支持力度。在這次溝通後，相關保險公司決定放棄萬科非標準債務（non-standard debt）的提前償還權利，為其提供喘息空間。截至2023年6月底，萬科有息債務為3,210億元。

另一地產商華南城2024年7月票據獲得展期三年。華南城20日公布，2024年7月票據的徵求同意結果，已於進一步延長到期日前獲得，該票據到期日將延至2027年8月19日，並將票據年利率由9％降至4.5％。