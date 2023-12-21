阿里巴巴集團傳出高層重組，總集團CEO吳泳銘正式兼任最大業務、大陸電商淘天集團CEO職位，除了統帥總部還身兼最重要兩項業務董座與CEO，成為繼馬雲、張勇之後的阿里第三代領導人，象徵阿里的分拆試錯之路，或告一段落。
綜合陸港媒體報導，阿里董事長蔡崇信20日發表公司信，宣布吳泳銘兼任淘天集團CEO。同時，為改良資本報酬率、提升股東價值，阿里將設立資產管理公司，原本率領淘天集團兩年多的元老戴珊，轉為負責籌備資管項目。
阿里雲與淘天是阿里最重要的業務，前者提供技術基底給各業務，名義上列六大集團之首；後者則是阿里發跡的最大規模主營業務。吳泳銘兼任總集團CEO、兩業務董座與CEO，實質上已成張勇之後的阿里領導人。
該變化象徵著阿里「分拆」年內的動態調整。蔡崇信在信中透露，分拆後的阿里仍需一名統帥，核心電商需各業務高效戰略合作與資源，吳泳銘兼任阿里雲與淘天「一號位」，能確保兩大業務統一指揮。
阿里分拆大戲始於今年初，3月底宣布將分拆六大集團與其餘業務，靈活應對市場；5月時財報披露，吳泳銘等一眾阿里創業元老回歸，各自擔任重要業務董座或CEO，被視為輔佐時任的領導人張勇。
未料6月阿里高層又傳人事地震，張勇將在9月卸任阿里董座與CEO職務，由蔡崇信與吳泳銘接棒；當外界以為張勇將專注阿里雲業務時，9月風雲再起，張勇退居二線，吳泳銘除擔任阿里CEO，還負責阿里雲業務。
如今年底，阿里高層再次變動。分析認為，這與阿里年內股價持續承壓或有關係，原本預計各業務分拆藍圖能成為估值助推器，但年內阿里ADR從宣布分拆後的高點103美元一路下滑，本月一度跌破70美元，市值遭競爭對手拼多多反超，或許因此使阿里希望藉由分拆後的「合」，重拾核心電商業務的勝利方程式。
近日阿里股價有所反彈，ADR在19日漲逾2％重回75美元。港股20日漲2.65％報72.55港幣。
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