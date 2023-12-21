臨近年底，大陸銀行業為了2024年開春業績已提前起跑。近期多家陸銀推出各種贈禮、下調消費貸利率、上調存款利率等行銷活動，甚至還有銀行喊出6％的存款利率。但專家指出，長期來看，銀行在存貸利差收窄的壓力下，這類行銷活動不會成為常態。
界面新聞20日報導，以國有大行交行來說，近日將一年期定存利率從1.5％上調至1.9％；兩年期1.8％上調至2.2％；三年期2.2％上調至2.65％，人民幣（下同）1萬元即可起存。
除了國有大行，不少中小銀行也同步跟進以吸引存款。以淮濱農商銀行來說，將個人整存整取1年期、2年期利率均上調15個基本點。安徽新安銀行則推出「安心存專案」，包括3個月期年利率3.9％、6個月期4％等，若起存金額在5萬元以上的新客戶還可獲得2％升息券，等於6個月期限的最高年利率可達6％。
還有一些銀行主打貸款利率下降。有國有銀行的消費貸利率最低只要2.42％，購買保險的消費者也會提供精美禮品。寧波銀行則是針對央企等超優質特邀客戶，提供年化利率僅1.1％的消費貸款。
招聯首席研究員董希淼分析，銀行猛推這類行銷活動只是階段性現象，明年初業績達標後就會恢復正常水準。
波士頓諮詢公司項目經理王爭表示，目前各家銀行五花八門的行銷活動，反映市場激烈競爭的現狀。消費金融高增長時代已近尾聲，市場邁入「客戶滲透緩慢增長，單客價值提升」的存量經營時代。
王爭指出，對大陸國有大行和大型股份制銀行而言，存戶數量龐大，資金成本低，可利用數位化方式觸及和轉化客戶，優化資產組合。但對中小銀行而言，資金成本高，應利用線下優勢拓展新客，並提高客戶風險識別。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：