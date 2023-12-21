臨近年底，大陸銀行業為了2024年開春業績已提前起跑。近期多家陸銀推出各種贈禮、下調消費貸利率、上調存款利率等行銷活動，甚至還有銀行喊出6％的存款利率。但專家指出，長期來看，銀行在存貸利差收窄的壓力下，這類行銷活動不會成為常態。

界面新聞20日報導，以國有大行交行來說，近日將一年期定存利率從1.5％上調至1.9％；兩年期1.8％上調至2.2％；三年期2.2％上調至2.65％，人民幣（下同）1萬元即可起存。

除了國有大行，不少中小銀行也同步跟進以吸引存款。以淮濱農商銀行來說，將個人整存整取1年期、2年期利率均上調15個基本點。安徽新安銀行則推出「安心存專案」，包括3個月期年利率3.9％、6個月期4％等，若起存金額在5萬元以上的新客戶還可獲得2％升息券，等於6個月期限的最高年利率可達6％。

還有一些銀行主打貸款利率下降。有國有銀行的消費貸利率最低只要2.42％，購買保險的消費者也會提供精美禮品。寧波銀行則是針對央企等超優質特邀客戶，提供年化利率僅1.1％的消費貸款。

招聯首席研究員董希淼分析，銀行猛推這類行銷活動只是階段性現象，明年初業績達標後就會恢復正常水準。

波士頓諮詢公司項目經理王爭表示，目前各家銀行五花八門的行銷活動，反映市場激烈競爭的現狀。消費金融高增長時代已近尾聲，市場邁入「客戶滲透緩慢增長，單客價值提升」的存量經營時代。

王爭指出，對大陸國有大行和大型股份制銀行而言，存戶數量龐大，資金成本低，可利用數位化方式觸及和轉化客戶，優化資產組合。但對中小銀行而言，資金成本高，應利用線下優勢拓展新客，並提高客戶風險識別。