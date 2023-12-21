2020年以來LPR調整情況

中國人民銀行20日公布，1年期貸款市場報價利率（LPR）與攸關房貸的5年期LPR按兵不動，分別為3.45％與4.2％，符合市場預期。專家分析，考慮大陸經濟仍存在不確定性，加上若配合2024年美國聯準會（Fed）利率政策，2024年人行或存在降準、降息可能。

綜合陸媒20日報導，今年以來，1年期LPR累計下調20個基點（BP），5年期LPR下調幅度為10個基點。LPR上一次調整是在8月份，1年期LPR下調10個基點，5年期以上LPR按兵不動。

市場一向視中期借貸便利（MLF）政策利率變化為LPR行動先兆，原因是LPR報價等於MLF利率加上加點。15日人行大幅超額續作人民幣（下同）1.45兆元MLF，淨投放達8,000億元，利率維持2.5％不變，讓市場預期本月LPR報價調降機率大幅降低。

對於12月LPR按兵不動，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華分析，一方面，人行維持政策利率穩定，主要是近期數據顯示經濟延續恢復態勢，11月金融數據整體表現平穩，信貸結構持續優化，反映目前大陸利率水準整體處於合理區間。另一方面，人行政策也充分考慮了部分銀行淨利差壓力較大的現實問題。

針對後續是否仍有降息、降準空間，周茂華表示，目前大陸經濟尚未恢復至潛在水平，海外需求也存在不確定性，國內部分將加強逆週期與跨週期調節。預計LPR後續仍有一定幅度下調，主要是為境內進一步降低實體經濟綜合融資成本，降低消費及投資成本，協助經濟加速復原。

摩根大通中國首席經濟學家兼大中華區經濟研究主管朱海斌指出，預料2024年人行在美國聯準會利率政策出現轉變前後，將會重新啟動降息，判斷2024年再降10個基點。信貸政策方面，預計未來12個月，人行還會進行三次25個基點的降準，信貸增速會維持和今年相近水平，約9.5％。

高盛也在「2024中國宏觀經濟展望」中提到，2024年大陸財政政策將持續加大支持力度，貨幣政策也將從價和量方面支持財政發力，預計2024年將有三次降準、一次降息。