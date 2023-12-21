自疫情創高峰後，沉寂二年的美國線上消費能量，在2023年年終購物季再次捲土重來。外媒統計，有57％的美國人將網路購物列為購買耶誕禮物的前二項方式，而亞馬遜（Amazon）則是六年來蟬聯購物網站霸主。
美媒CNBC全美經濟調查顯示，美國民眾在購買耶誕禮物時，57％會將網購列入前兩種消費方式。這項數據曾在2020年疫情最嚴峻時期達55％破紀錄，在二年後回落至51％，今年反彈至57％，再創歷史新高。
調查指出，線上消費總金額較高的族群中包含50歲以上的女性，該族群在年終購物計畫的支出低於平均值，且較憂慮通膨和整體經濟情況，且與18～49歲的年輕女性相比，該族群在網上購物的次數較少。
另一方面，收入低於30,000美元，以及僅200美元禮物預算（遠低於平均值1,300美元）的人，在網路的支出比去年更多。
外媒分析，2023年增加網購支出的人可能是為尋找更實惠的價格，負責這項調查的市調機構專家Micah Roberts指出，「我們從其他數據可以得知，通膨是人們調整支出的主要因素之一。」
另外，調查顯示美國人今年計畫借款來支付禮物的比例與往年大致相同，有10％民眾表示將使用「先買後付」方式。
網購支出隨消費族群不同有所變化，然而選擇消費的網站平台則是相當一致的首選亞馬遜（Amazon）。CNBC指出，自六年前首次執行這項民調以來，亞馬遜一向為線上購物的第一選擇，無人能出其右，且從2017年35％翻倍至今年的74％，與去年持平，但低於2019年的高點。
唯一的競爭對手沃爾瑪（Walmart）則小幅增長，從2022年的12％上升至16％。專賣店如手工藝品網購平台Etsy和當地商店網站，也從8％成長至14％。
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