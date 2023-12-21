蘋果最近面臨在中國禁蘋令打擊iPhone 15需求，及Apple Watch陷入侵權爭議，華爾街投行分析師認為，蘋果需要靠Vision Pro頭套裝置，來重拾成長動能。
蘋果6月發表的Vision Pro頭套裝置預定明年初上市，售價3,499美元起跳，將是蘋果多年來首度推出的全新產品類別。瑞銀分析師佛特（David Vogt）預期Vision Pro在上市第一年賣出40萬件，為蘋果創造14億美元營收。
雖然這筆數目對硬體年營收動輒3,000億美元的蘋果來說微乎其微，但華爾街認為蘋果現在不能放過任何一個賺錢機會，因為蘋果現在無論是短期或長期前景都面臨諸多考驗。
蘋果身為全球最有價值公司，今年以來股價上漲50％，不及美股七雄（Magnificent Seven）其他公司股價漲幅。以市值最接近蘋果的微軟為例，今年以來股價上漲55％，同一期間特斯拉股價上漲138％，Meta漲幅更高達181％。
今年以來蘋果對AI市場布局緩慢，且今年上市的iPhone 15又面臨中國禁蘋令的威脅，就連Apple Watch也因專利侵權爭議而在美國停售。美國國際貿易委員會（ITC）日前裁定兩款Apple Watch的血氧偵測功能侵犯Masimo技術專利，迫使蘋果宣布這兩款Apple Watch自12月24日起下架。儘管Masimo主動表示願意和解，但蘋果至今沒有任何動作。
蘋果目前是標普500指數當中唯一年度營業獲利破千億美元的公司，但蘋果去年度（今年9月底止）營收下滑3％，且華爾街預期未來三年蘋果年營收平均成長5％，反觀微軟、亞馬遜、Alphabet平均成長率可望達到11％至14％。
Bernstein分析師薩柯納奇（Toni Sacconaghi）雖將蘋果比喻為「長青企業」，但預警蘋果今年度營收再度面臨挑戰，因為iPhone 15產品週期需求相對疲軟。
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