布蘭特原油期貨走勢

葉門叛軍襲擊行經紅海的船隻，使得海運業者紛紛繞道而行，業界人士估計，目前為止已有價值350億美元的貨物航道轉離紅海。全球最大航運巨擘馬士基（Maersk）執行長柯文勝（Vincent Clerc）表示，由於紅海航運暫停，可能造成航運被延誤2～4周。

紅海危機與中東衝突令交易商不安，油輪選擇繞道勢必提高燃料成本，支撐國際油價走揚。繼19日大漲逾1％後，國際油價20日續揚，紐約西德州中級原油期價漲0.96美元或1.3％至每桶74.65美元，倫敦布蘭特原油期價站上80美元大關報80.17美元，大漲1.2％。

柯文勝接受CNBC訪問指出，「歐洲對於蘇伊士運河的倚賴更深，在歐洲的延宕可能更明顯。」

背後有伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」19日誓言發動更多紅海攻擊，宣稱每12小時就展開一次海上行動。該組織自上月開始擴大向紅海船隻發射砲彈和進行無人機攻擊，以回應以色列襲擊加薩之舉。

自10月以色列和哈馬斯爆發衝突以來，葉門青年運動組織已15次襲擊經過紅海的船隻，令海運業者改變航線。美國國防部長奧斯汀宣布成立由多國組成的工作小組展開聯合護航。

全球物流巨擘德迅（Kuehne＋Nagel）資深副總裁暨貿易海上物流部門全球主管蒙特龍（Paolo Montrone）表示，目前有57艘貨櫃船改繞較遠的非洲航線，取代穿越紅海和蘇伊士運河，「愈來愈多航運公司選擇這條航線」。

蒙特龍指出，這些航線轉移的船隻運載的貨櫃總量估計達70萬個TEU（20呎標準貨櫃）。貿易研究公司MDS Transmodal資深顧問特歐多羅表示，每貨櫃貨物價值約5萬美元，以此估算，繞道而行的貨物總額達350億美元。

蒙特龍表示，由於重設抵達時間和相關規劃可能會出現塞港，且重新配置貨櫃網絡非常複雜，需要10至20天的時間，推測亞洲空貨櫃可能短缺。