由於大環境不景氣持續打擊貨運需求，聯邦快遞（FedEx）上季（9至11月）營收下滑3％，是連續第五季營收下滑，且該公司二度下修年度財測，使股價在20日開盤跳水崩跌近10％。

聯邦快遞19日盤後表示，預期今年度（明年5月底止）營收可能年減1％至3％，比華爾街分析師預期不到1％的跌幅還大。回顧今年9月該公司已將年度營收預期從1％至5％年增幅下修為零成長，不料這回二度下修財測，並預警年度營收陷入負成長。

聯邦快遞於聲明中表示：「我們預期今年度結算前，公司營收將持續受到整體經濟環境動盪影響。大環境對消費者需求帶來的衝擊將全面影響旗下所有貨運事業。」

聯邦快遞特別指出，旗下負責空運包裹的快遞部門（Express）在全球環境動盪中首當其衝，除了消費需求降溫使快遞需求減少之外，聯邦快遞還得面對成本增加及同業競爭加劇等眾多挑戰。

快遞部門營業獲利在上季降至1.8億美元，與去年同期的3.5億美元相比近乎腰斬。聯邦快遞整體營收也在上季年減3％至221.7億美元，不及分析師預期的224.1億美元。上季EPS經調整後雖較去年度同期增加25％至3.99美元，但不及分析師預期的4.18美元。

聯邦快遞執行長蘇布拉曼尼恩（Raj Subramaniam）表示：「即便在營收下滑的情況下，聯邦快遞至今連續兩季締造營業獲利成長，且營業獲利率持續擴大，足以證明公司在需求動盪的環境中改革有成。」

聯邦快遞為了節約成本，自年初以來持續推動快遞（Express）及小型包裹服務（Ground）合併，目標在2年內省下40億美元成本。聯邦快遞上季營業獲利14.2億美元大於去年同期的12.1億美元，營業獲利率也從去年同期的5.3％擴增至6.4％。