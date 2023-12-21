受到對中國出口不振的拖累，日本11月出口意外下滑，赫見3個月來首次衰退。日本決策者原本指望外部需求能抵銷內需消費疲軟，但出口轉弱讓經濟蒙上陰霾，可能推遲日本央行（日銀）寬鬆退場時間。
日本財務省20日公布，11月出口相較去年同月下滑0.2％，3個月來首見年跌幅，遜於《路透》調查經濟學家預測的年增1.5％，10月出口年增1.6％。
進口部分年減11.9％，減幅大於預估中值年減8.6％。11月貿易收支形成7,769億日圓赤字，連續2個月出現貿易逆差。
對中國出口驟減成拖累整體出口主因，包括11月在內，日本對中出口連跌12個月。受北京當局禁止日本水產及其他產品進口衝擊，11月日本食品外銷暴跌60％。11月對中食品出口額劇減至86億日圓，創今年1月來新低。
11月日本對美國出口雖成長5.3％，卻是3個月來最小增幅。
農林中金總合研究所（Norinchukin Research Institute）首席經濟學家南武志（Takeshi Minami）指出，「日本目前缺乏經濟成長驅動力，民間消費雖可能已觸底，但第四季經濟擴張步伐恐依然緩慢。」
他還提到，「日圓回升加上出口放緩，給日本企業獲利帶來壓力，這讓日銀難以確定薪資和物價呈良性循環，來年負利率政策很難說取消就取消。」
日銀19日發布聲明仍維持超寬鬆政策，意在等待進一步證據，確認薪資與物價的漲幅，足以讓央行放心收回貨幣刺激措施。
資本支出與消費衰減的緣故，日本第三季國內生產毛額（GDP）季比年率萎縮2.9％。
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