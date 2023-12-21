英國11月通膨率跌破4％大關，並創逾2年新低水準，投資人臆測英格蘭銀行（央行）可望提前降息，英鎊匯價應聲走低。
通膨報告出爐後，英鎊20日重貶0.56％，報1.2661美元。英鎊兌歐元一度重貶至0.8671英鎊兌1歐元的3周低點。
根據英國統計局20日公布，11月消費者物價指數（CPI）年增3.9％，較10月的年增4.6％明顯放緩，亦低於市場預期的年增4.4％，創下2021年9月以來最低紀錄。
不計波動較大的食品和能源項目，11月核心CPI年增5.1％，低於10月的年增5.7％和經濟學家預估的年增5.6％。
統計局指出，能源價格下跌是11月通膨降溫的最大推手，該月電力、瓦斯和其他能源價格較去年同期銳減22％。去年因為俄烏戰爭造成歐洲躉售能源價格飆高，儘管近來能源價格回跌，但仍大幅高於俄烏衝突前的水準。
過去一年讓民眾苦不堪言的食品價格漲勢亦趨緩，協助通膨下降。11月食品和非酒精類飲料價格年增9.2％，低於10月的年增10.1％。
英國通膨下降的速度較市場預期更快，投資人紛紛預估央行將提前降息。市場已經反映明年5月降息1碼，3月降息的機率也上升至將近50％。
研究機構凱投宏觀英國經濟學家韋伯（Ashley Webb）在最新通膨報告出爐後指出，通膨數據意外下降，強化英國央行提前至明年5月降息的市場預期。「近期一連串降溫的薪資和通膨數據意味著，英國央行可能不會如我們先前預測，拖到明年下半年才降息。」
英國投資平台AJ Bell財務分析主管修森（Danni Hewson）表示，市場信心逐漸增強，預期英國央行最快在明年3月降息，而且明年此時經濟環境將大不相同。英國目前的通膨率已經低於英國央行預期，後者預估明年第一季通膨率將降至4.4％。英國央行日前將基準利率維持在5.25％的15年高點不變，連續三次例會按兵不動。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：