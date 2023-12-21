英國11月通膨率跌破4％大關，並創逾2年新低水準，投資人臆測英格蘭銀行（央行）可望提前降息，英鎊匯價應聲走低。

通膨報告出爐後，英鎊20日重貶0.56％，報1.2661美元。英鎊兌歐元一度重貶至0.8671英鎊兌1歐元的3周低點。

根據英國統計局20日公布，11月消費者物價指數（CPI）年增3.9％，較10月的年增4.6％明顯放緩，亦低於市場預期的年增4.4％，創下2021年9月以來最低紀錄。

不計波動較大的食品和能源項目，11月核心CPI年增5.1％，低於10月的年增5.7％和經濟學家預估的年增5.6％。

統計局指出，能源價格下跌是11月通膨降溫的最大推手，該月電力、瓦斯和其他能源價格較去年同期銳減22％。去年因為俄烏戰爭造成歐洲躉售能源價格飆高，儘管近來能源價格回跌，但仍大幅高於俄烏衝突前的水準。

過去一年讓民眾苦不堪言的食品價格漲勢亦趨緩，協助通膨下降。11月食品和非酒精類飲料價格年增9.2％，低於10月的年增10.1％。

英國通膨下降的速度較市場預期更快，投資人紛紛預估央行將提前降息。市場已經反映明年5月降息1碼，3月降息的機率也上升至將近50％。

研究機構凱投宏觀英國經濟學家韋伯（Ashley Webb）在最新通膨報告出爐後指出，通膨數據意外下降，強化英國央行提前至明年5月降息的市場預期。「近期一連串降溫的薪資和通膨數據意味著，英國央行可能不會如我們先前預測，拖到明年下半年才降息。」

英國投資平台AJ Bell財務分析主管修森（Danni Hewson）表示，市場信心逐漸增強，預期英國央行最快在明年3月降息，而且明年此時經濟環境將大不相同。英國目前的通膨率已經低於英國央行預期，後者預估明年第一季通膨率將降至4.4％。英國央行日前將基準利率維持在5.25％的15年高點不變，連續三次例會按兵不動。