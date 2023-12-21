2023年是市場動盪的一年，對於勇於押注債券的投資人而言，歐元區公債的回報最為豐厚。隨著歐元區經濟走疲與財政更加緊縮，該區公債吸引力可望延續至2024年。

據ICE BofA指數顯示，歐元區公債2023年成為最大贏家，今年迄今（截至12月15日止）報酬率達6.5％，遠優於美國與英國公債表現，兩者今年以來報酬率分別為3.5％與2.4％。

歐元區公債市場2023年表現突出，引領全球債券從過去兩年的負報酬反彈。其中，義大利公債的報酬率逼近9％。

對於部分債券投資人來說，歐元區公債豐厚回報才剛開始。安聯環球投資（Allianz Global Investors）資深基金經理人李戴爾（Mike Riddell）表示：「我們看好歐債後續表現，因為歐元區經濟成長前景疲弱。」

安聯環球投資已將資金從美國與加拿大轉移至歐洲與英國債市。原因是兩者經濟前景蒙塵，英國2024年估僅成長0.4％。

歐元區通膨迅速降溫，2023年底經濟可能陷入衰退。據路透社調查顯示，歐元區2024年經濟成長率可能僅有0.6％，約是美國經濟增速的一半，而這提振市場對於資金避風港德國公債的需求。

Legal ＆ General投資管理公司利率暨通膨策略部門主管傑佛瑞（Chris Jeffery）表示，德國憲法法院日前裁決，聯邦政府將未動用的防疫基金投入氣候與產業計畫支出違憲，這使得政府預算產生600億歐元缺口。這意味著：德國將緊縮財政政策，力道足以影響整體經濟，而這正是他看好歐元區公債而非美國公債的原因。

傑佛瑞補充說道，德國政府削減支出之際，歐元區各國財長也試圖修改財政規則，以限制成員國財政赤字。歐元區公債的另一項優勢是：歐元區大型經濟體2024年不會舉辦大選，這意味著政府減少一項額外支出的壓力。