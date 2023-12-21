美國銀行（BofA）公布最新基金經理人月調顯示，基於美國聯準會（Fed）升息循環已結束的預期，加上全球經濟可望躲過嚴重衰退危機，基金操盤人紛紛看好股市表現紛紛加碼股票並減少現金配置。
調查結果顯示，12月經理人股票配置加碼比重升至15％，不僅較上個月高出13個百分點，更創下2022年2月以來最高。加碼債券配置的比重也升至20％，較上個月高出1個百分點，改寫2009年3月以來新高。當問及2024年何種資產表現最好，45％的人回答債券。
債券投資 明年也有甜頭
經理人的現金配置比重降至4.5％，創兩年新低。此數據不如10月的5.3％與11月的4.7％，且為今年2月來最大的兩個月降幅。
Fed主席鮑爾近日釋出鴿派言論，令投資人對於2024年降息預期升高，連帶提振全球股債市場表現。
市場預期美國經濟可望展現韌性，這股樂觀情緒成為支撐股匯市的主要力量。Fed暗示明年可能降息後，吸引更多投資人押注美股表現，深怕錯過年底漲勢。
美股道瓊工業指數近日迭創新高，標普500指數周線創2017年以來最長連漲。在債券市場方面，美國與德國10年期公債殖利率12月迄今皆已累跌40個基點。
調查亦顯示，50％的受訪者預估全球經濟成長將轉弱，但超過70％的人預測經濟可望「軟著陸」或「不著陸」。對於企業每股盈餘表現信心則改寫2022年2月以來最高。
在利率方面，高達91％的受訪者認為Fed升息循環已結束，89％預期未來12個月短期利率將下滑。債券與科技股料成為Fed 2024年上半年開始降息的最大贏家。
32％的受訪者將全球經濟衰退或硬著陸視為市場最大尾端風險。其次是高通膨促使各國央行維持鷹派貨幣政策立場（27％）與地緣政治風險加劇（17％）。
此調查於12月8日～14日進行，共訪問254名基金經理人，這些人旗下總管理資產規模達到6,910億美元。
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