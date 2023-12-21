美媒報導，中國國家主席習近平在與美國總統拜登會晤時表明北京將會統一台灣。對此，白宮國安會戰略溝通協調官柯比表示，習近平對統一的渴望不是新鮮事，美國一中政策不變，不支持武力改變現狀。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）引述3名美國前任和現任官員的說法報導，習近平在舊金山的拜習會上直言不諱地告訴拜登，北京將會統一台灣，但時機尚未決定。美國官員並透露，中方事前曾要求拜登在會後公開發聲明，說美國支持中國與台灣和平統一的目標、不支持台獨，但遭到白宮拒絕。

柯比（John Kirby）今天在空軍一號被媒體問及此事時表示，不會深入討論兩位領袖會談的具體細節。

不過，他也表示，習近平曾公開並明確表達對統一的渴望，這沒有任何不同或是新說法。美國立場十分明確，拜登向媒體也向習近平表明，美國奉行一中政策。

柯比重申，美國不支持台灣獨立，不支持片面改變現狀，當然也不支持使用武力。正如拜登所言，沒有理由發生衝突。

NBC引述這些前任和現任官員指出，習近平也在十多名美中官員參與的會議上告訴拜登，中國傾向以和平而非武力方式來取得台灣，並提到美國軍事領袖說他計劃在2025或2027年攻台的公開預測是錯的，因為他沒有設定時間表。

根據美方官員，舊金山峰會期間，習近平也就角逐台灣下月總統大選的人選表達關切；習近平也談到美國對台灣的影響。一名美方官員說，當拜登要求中國尊重台灣選舉程序時，習近平回應說，和平好是好，但中國終須朝解決問題邁進。

拜習會後，拜登重申美國長期以來的政策，表示「我們維持『一個中國』政策的共識」，「我不會改變這點，這點不會變」。（編輯：陳正健）1121221