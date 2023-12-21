美國股市主要指數今天盤中突然面臨賣壓，終場下跌作收，未延續聯邦準備理事會（Fed）放鴿後的漲勢。

道瓊工業指數下跌475.92點或1.27%，收37082.00點。

標準普爾指數下滑70.02點或1.47%，收4698.35點。

那斯達克指數下挫25.28點或1.50%，收14777.94點。

費城半導體指數挫跌117.90點或2.86%，收4007.66點。（譯者：陳正健）1121221

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