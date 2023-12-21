美國共和黨籍總統參選人川普稱無證移民正在「污染我國血液」的言論引發爭議。民主黨籍現任總統拜登今天駁斥川普，稱「多元化是我們的優勢」，並稱是移民使美國更強大。
路透社報導，川普16日在新罕布什爾州造勢會上聲稱，無證移民正「湧入」美國，並且「污染我們國家的血液」。之後，他19日又在愛荷華州造勢會上指稱，進入美國的無證移民正「摧毀我們國家的血液」。
對此，拜登今天在威斯康辛州對非裔商會表示：「我們永遠相信，多元化是我們作為一個國家的優勢。作為總統，我不相信，前總統昨天再道出那番言論，移民正在污染，污染我們的血液。」
拜登還說：「當我們充分利用這個國家的人才時，經濟和我們的國家會變得更強大。我的政府將繼續對抗這些攻擊，因為每個人都應獲得公平機會…。」
此外，川普此番言論也在共和黨內引發批評。共和黨籍緬因州參議員柯林斯（Susan Collins）表示，她認為這番言論相當可怕，這些言論沒有立足之地，尤其是出自前總統之口。
共和黨籍南達科他州參議員朗茲（Mike Rounds）則指出，他無法苟同川普這番「令人無法接受的言論」。（譯者：陳正健）1121221
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：