韓國一群學生正狀告政府，因為他們的大學入學考提前90秒結束，他們求償每人獲賠2000萬韓元（約新台幣48萬元），這是他們重考讀書一年的花費。
英國廣播公司（BBC）報導，韓國惡名昭彰的大學入學考名為「大學修學能力試驗」（簡稱「修能」），是一場長達8小時的馬拉松，並是全球最難考試之一，期間考生要連續進行多科測驗。
韓國大學入學考結果不只決定升學跟就業，甚至還會影響到未來交往對象。為幫助考生集中精神，韓國政府在考試期間會採取多項措施，例如關閉領空與延後股市開盤。
據報導，至少有39名考生在19日提起訴訟，稱他們在韓國首都首爾的考場提早響鈴，當時在考整場考試的第一個科目韓語。
部分考生當時立即抗議，但稱監考老師仍收走他們的考卷。他們的律師指稱，這場錯誤影響了他們之後的考試。
監考老師在下一科開始前承認錯誤，並在午餐休息前補給考生1分30秒，但他們只能在試卷空白欄位作答，不准更動任何寫好的答案。
韓聯社報導，這群考生表示，他們感到非常沮喪，無法專注於之後的考試。據報導，部分考生放棄了考試，並且回到家中。
韓國放送公社（KBS）引述官員所言指出，負責該特定考場的監考人員看錯時間。這群考生的律師告訴當地媒體，教育當局並沒有道歉。（譯者：陳正健）1121221
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