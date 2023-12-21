台灣人口老化已成趨勢，調查發現，粗估退休後每月生活費約3.5萬，不少中高齡者退休後，擔心勞保、勞退金無法支付老年生活所需，因此打算繼續工作。勞保局提醒，若年滿60歲勞工再度投入職場，即使已請領勞保老年年金和勞工退休金，還是可為自己攢出「第三筆退休金」。

據勞保局統計，去（2022）年總計有超過159.7萬退休勞工請領勞保老年年金，平均月領金額為18294元，其中有超過61％勞工、約98萬人每月年金低於2萬元，而月領逾4萬元年金也只有2245人。

在萬物齊漲的年代，多數人的勞保年金領不到2萬元，根本追不上物價漲幅。1111人力銀行發布中高齡職場困境調查發現，有高達9成受訪者擔心退休以後所領到的勞保、勞退金無法支付老年生活所需，因此有6成7受訪者退休後打算回鍋工作，其中選擇兼職、計時比例最高，占51.2%，最想投入的計時工作為民生服務業及百貨販售業，粗估退休後每月生活費約3.5萬。

年滿60歲的中高齡者重返職場，即使已請領勞保老年年金和勞工退休金，還是可為自己攢出「第三筆退休金」，就是指勞退新制中的「續提退休金」。

勞保局指出，勞工於領取退休金後繼續工作，雇主仍應為勞工提繳退休金至個人退休金專戶，重新請領勞退金，但並不是所有勞工都可以申請，必須符合基本三大條件：

1、年滿60歲以上：等同於勞退新制請領的年齡下限。

2、勞工領取退休金後繼續工作：勞退提繳年資將重新計算。

3、續提退休金只能1年領1次：假使王先生年滿60歲，並且在2021年7月15日申請勞工退休金後繼續在A公司工作（也可轉往其他公司任職），2022年7月15日後，才可以請領「續提退休金」

舉例來說，60歲的王先生退休後到咖啡廳打工，每個月收入大約2萬元，雇主每月提撥6%薪資約1200元，王先生1年可領14400元的續提退休金。