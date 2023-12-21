台積電人事大異動，董事長劉德音明年股東大會後將退休，由副董事長魏哲家接任下屆董事長。劉德音突然退休震撼外界，美國財經媒體報導，劉德音是推動台積電全球擴張版圖的主舵手，而魏哲家則是相對低調，他主要負責投資者和客戶溝通管道，並以自嘲式幽默聞名。
劉德音於民國82年加入台積電，並在創辦人張忠謀於民國107年六月退休後接任董事長職位。報導指出，劉德音擔任台積電董事長的期間，力倡導全球擴張，他啟動了美國、日本和德國投資數百億美元建設新工廠的計畫案。
與劉德音不同，魏哲家則是國內外巡迴會議的常客，他是與投資者和客戶溝通的主要管道，對外採取低調的態度，並以自嘲式幽默而聞名，總能在公開場合讓大家哄堂大笑。
台積電創辦人張忠謀先前接受美國媒體專訪時透露，台積電赴美國亞利桑那州設立新廠，是美國政府敦促下的結果，當時他已經退休，決策是現任台積電董事長劉德音作的。不少網友則猜測劉德音可能是為了美國擴廠進度延宕一事負責。
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