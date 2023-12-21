景氣有望復甦，民眾對年終獎金、明年調薪信心大增。國泰金控發布12月國民經濟信心調查結果，在景氣展望樂觀指數轉正，股市樂觀情緒止跌回揚下，59.3％民眾預期年終獎金1～3個月、45.9％民眾預期薪資會調漲，相較去年同期時的調查，呈現更為樂觀的預期。
央行上周四召開理監事會，同步上調明年經濟成長率（GDP）成長率至3.12％，相較於今年下修至1.4％，透露這波景氣已經探底。
國泰金控指出，7成民眾預期2024年經濟成長率在2％以上，與央行預測相符，不過對平均預期值落在2.52％，與政府預測數據有不小落差。物價方面，民眾對於2024年平均CPI落在2.21％，甚至55％認為會高於2％，這與央行預測1.89％，顯然看得較悲觀。
隨著2023年接近尾聲，關於民眾對明年薪資調幅的預期，45.9％的民眾預期薪資會調漲，較前次增加13.2個百分點，其中9.2％民眾認為加薪幅度超過3％。
年終獎金方面，59.3％民眾預期年終獎金1～3個月，較前次調查增加4.2個百分點，另有8.3％的民眾覺得年終會超過3個月，較前次上升1.4個百分點，整體而言也較2022年樂觀。
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