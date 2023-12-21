即將進入2024年花旗（台灣）銀行商業金融事業群舉辦「2024全球經濟趨勢前瞻論壇」，針對2024台灣及全球整體經濟發展走勢進行分析。花旗經濟學家對於台灣市場抱持樂觀態度，受惠AI應用、車用等需求，科技業出口訂單飆升，看好明年台灣經濟前景。
花旗（台灣）銀行商業金融事業群負責人余苑菱認為，在全球景氣波動、充滿不確定性的經濟環境下，擁有彈性多元的籌資方式是企業規劃短、中、長期成長的重要關鍵。她進一步強調，花旗作為全球領先的國際銀行，在國際經濟動盪的大環境中，更能發揮全球網路的優勢，並確保客戶充足的資金流動性。
余苑菱指出，因應全球供應鏈調整需求，企業更加重視供應鏈移轉時的經營成本和跨境金流管理，花旗除了擁有綿密的跨國網路和遍佈全球的據點，更提供創新數位金融服務，協助企業靈活調動在台灣與海外帳戶間的資金，優化財資管理。
花旗集團大中華經濟學家雷智顏指出，儘管全球經濟仍有許多不確定性因素，台灣在電子產品出口回升的支撐下，經濟前景可望於2024下半年好轉；而預計直至2025年，先進半導體的技術發展也將促進科技產業投資。
展望台灣2024年經濟發展，雷智顏表示，台灣目前已經熬過低谷，對於明年經濟成長保持樂觀。從2023年第三季起，上游晶片設計和下游AI人工智慧伺服器、雲端運算和高效能運算的需求，已帶動台灣出口落底反彈，預計台灣將在2024年至2025年扮演AI產業發展的關鍵角色。同時，桌上型電腦和筆記型電腦，皆成為推動台灣經濟成長的動能。
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