終於見紅！經濟部統計處昨發布11月外銷訂單，金額506.3億美元，年增1％，結束從去年7月起的連14個月悲情負成長。不過單月好轉還不夠，統計處預期第四季接單金額仍年減3.9％，但減幅趨緩，朝逐季好轉發展。明年則看好在三大利多推動下，訂單徹底恢復元氣。

11月訂單轉正，主要是去年中國大陸防疫進行封控，基期較低，加上高效能運算、AI需求持續擴增。至於增幅未到預期高標，統計處處長黃于玲說明，「資通信」與「電子」兩大產品還是偏弱，因消費性電子產品需求動能相對小，使廠商備貨下單保守。

即使如此，11月科技產品接單仍是全數正成長，資通信、電子雖偏弱，還是各增10％、3.5％，分別結束連7黑、連12黑，光學器材類也年增9.8％。

相較之下，傳統貨品還未見陽光。機械、塑橡膠、化學品及基本金屬四類產品，金額仍比去年衰退，最多的是機械年減12％。可是黃于玲認為，這已比早期傳產動不動負成長3到4成，來的趨緩很多。下單地區，中國大陸金額是連兩個月轉正，11月成長8.8％，東協地區更勁爆增6成以上，美國小減約2％，倒是歐洲還是跌逾2成。

不過11月訂單見紅只是「曇花一現」，統計處預估12月可能又要翻黑年減1成。黃解釋，是因去年中國封控訂單遞延到12月，墊高基期。

統計處預測第四季訂單，金額會落在1515億以上，如此年減3.9％，雖然整季還是見黑，但如跟第三季比，卻是季增4.4％。黃于玲指，今年訂單最低點就落在第二季，這等於是減幅持續縮減，「顯示逐季變好中」。

最終全年訂單金額，統計處估計落在5652億左右，年減1成5，連2年黑，且遠大於去年負成長1.1％。不過黃于玲強調，這是前幾年有疫情紅利墊高基期關係。

展望明年，黃于玲樂看外銷訂單將迎來三大利多，包括庫存去化到明年會告一段落，回歸正常。其次是新興科技應用，車用電子與AI需求旺，推動半導體接單。第三為明年通膨更趨緩，各國央行預期一波降息，可望促進消費需求，擺脫今年接單的低迷。