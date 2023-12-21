饗樂纖農以微生物自然農法替代傳統慣行農法，輔導農友從土壤本質找回農作物最合適的生長環境，近期更與農科院合作，期以青農輔導計畫改善整體農業生態人口老化、青壯年外移、農務缺工等社會問題。

對於傳統農業，普遍農民皆以慣行農法作為主要的耕作方式，然而農藥、化學肥料與除草劑的長期使用，不僅破壞了自然生態系統，土壤的日趨貧瘠導致農產欠收或良率下降。饗樂纖農創辦人張友齊具備土木工程及生命科學的學術研究背景，特別重視農業生態及環境永續，張友齊及團隊不斷思索著如何讓現行農業狀況得到改善，在不使用農藥及化肥的情況下，還能夠種植出健康且優質的農作物。

張友齊堅持健康的土壤才能種植出健康的農作，於是現地取材社區的農業廢棄物循環再利用，經高溫發酵設備及微生物處理後，製成有機堆肥推廣輔導，改善臺灣農地長期缺乏有機質等問題，並分別以不同植物生理階段提供精準肥培管理，透過團隊研發的「饗樂土壤精華液」又稱液態肥，使原本瀕臨貧瘠的土地重獲新生命。

身為社會農企業的饗樂纖農將與農科院合作提出青農群聚輔導計畫，協助青年正確的農務管理，進階輔導取得百大青農資格，從而落實低碳友善栽種。