入冬寒冷，很多人喜歡吃麻辣料理，又懶得出門或街頭排隊，這時不管是常溫還是冷凍調理包，都是在家最好料理幫手，天廚國際推出網推必吃麻婆豆腐料理包，讓消費者透過簡單的料理，快速輕鬆享用熱騰騰又兼具口感的輕食麻辣調理。
天廚國際表示，麻婆豆腐是經典川味家常菜，香辣滑口滋味常讓人忍不住多吃一碗飯，搭配料理包加上簡單備料是快速好吃的訣竅，想要做出一家大小都愛吃的麻婆豆腐，只要掌握住這這個小秘訣，新手廚娘也能輕鬆在家復刻川菜美味。兩人份備料為準備天廚麻婆醬調理包、絞肉150g、嫩豆腐、蔥花。將絞肉下鍋炒到變色飄香，倒入麻婆醬調理包及切丁嫩豆腐，煮滾冒泡後上蔥花拌勻關火，10分鐘完成令人食指大動的經典川菜。
至於熱炒店及川菜館必點的五更腸旺，在家也能輕鬆搞定，網路論壇很多網友推薦的天廚五更腸旺調理包，內含了香Q彈牙大腸，多汁入味的鴨血及鹹香酸菜，美味升級的秘訣是加一些自己喜愛的食材拉抬口感層次，如梅花肉片、油條、王子麵、蔥段或蒜苗，將調理包撕開煮滾（依濃淡喜好加入水調整），加入肉片燙至8分熟時，加入王子麵再煮3分鐘左右，起鍋時撒上油條和蒜苗，道地紅油醬赤、鹹香過癮的五更腸旺個人鍋輕鬆上桌。
食品專家指出調理包的2大優點為口味穩定、乾淨衛生，在後疫情大食代，結合美味、快速及衛生安全考量，即食調理包絕對是居家料理升級的備貨首選。天廚川味系列調理包：https://reurl.cc/nLK2Mv。
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