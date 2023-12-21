國立高雄科技大學獨力推動的「青藝獎」，自2019年開始，從初期的「青年藝術家典藏徵件」活動，每年固定結合校慶活動，舉辦頒獎典禮並展出當年度入圍及典藏作品，收件數逐年成長，2023年的第五屆創新高達853件。
「青藝獎」的開花結果，也讓連續5年獨家冠名贊助的「盈正豫順電子股份有限公司」董事長許文，今（112）年榮獲文化部「文馨獎」，高科大也獲得教育部「藝術貢獻獎」大專組績優學校獎，可謂雙喜臨門。
高科大校長楊慶煜博士為建構美感校園的教育理想，在科技教育為主的校園內，注入豐沛的藝術養分，乃推動「青藝獎」。舉辦五屆以來，高科大一共頒出2件特別獎、5件金獎、99件典藏獎，總收件數超過2,500件，高科大計典藏106件作品，其中「唬甲虎威」是高科大學生工設系何東蔚所創作，獲得「雕塑特別獎」。
第五屆青藝獎評審長由國立台南大學藝術學院院長高實珩教授擔任。高實珩教授指出，青藝獎徵件設定「不分類」成為當代跨域創作藝術家的新藍海，今（112）年的金獎作品就充滿跨媒材的實驗性嘗試，跳脫傳統形式，也因收件作品質量俱佳，複審階段的確經過相當激烈的討論及票選才選出金獎作品。
高科大傑出校友盈正豫順電子董事長許文，堪稱是青藝獎的幕後功臣，他響應母校藝術教育工程，自2019年第一屆起獨家贊助經費至今。許文董事長所經營的盈正豫順本業為電子製造業，然而他對技術與藝術的解讀有其獨到見解「把技術發揮到了極致，就是一種藝術的表現；而將藝術表現到完美無瑕，就是一種技術的發揮」，也成為高科大青藝獎的名言。
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