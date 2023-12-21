金融產業上雲法規鬆綁，帶動資服產業新的商機。繼精誠、中菲、零壹後，東捷資訊20日也表示，今年代理Thales的金融支付安全解決方案，將搶攻金融產業上雲商機。
東捷資訊表示，Thales的「金融支付安全解決方案」，主要是藉由端對端資料加密／代碼化（去識別化）保護、金鑰管理、多因素身份驗證及交易防偽冒智能防護等方案，可提供身分驗證和數據安全，預期相關商機明年逐步發酵。
東捷資訊2023年累計前三季財報稅後純益0.58億元，略高於去年同期的0.57億元。
前三季每股稅後純益為2.12元，創歷史同期次高。前三季獲利成長原因為產品組合調整，以及數位轉型建置案於第三季認列貢獻所致。
由於第四季為傳統旺季，加上去年第四季出現小幅虧損，2023年前三季獲利，已優於去年全年（0.56億元），推估東捷資訊2023年的獲利，可望優於去年同期。
東捷資訊營運長陳春旭表示，隨著金融機構對上雲資訊保護的需求日益增強，實現代碼化處理與資料檔案加密成為必要。Thales產品不但符合國際規範，並可提供零信任資安規劃方案，不但成為東捷資訊搶攻金融上雲的優勢，同時也是東捷資訊切入資安領域的重要動能。
東捷資訊為SAP在台灣最大的本土合作夥伴，也跟SAP共同推展「MBC銀企直連解決方案」業務，企業僅需於SAP ERP系統上操作，就可自動處理往來銀行金流收付作業，相關業務亦有助帶動公司未來成長動能。
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