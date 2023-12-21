遊戲通路龍頭業者智冠21日因重大消息宣布而停牌，而榮剛也同步宣布停牌。據傳，榮剛將出手助智冠穩固經營權。

智冠在2018年時就曾經遇到網銀爭奪經營權，當時智冠董事長王俊博就請來榮剛材料董事長王炯棻擔任操盤手，有驚無險的度過經營權之爭的危機。而王炯棻也出任智冠的董事迄今。

中部遊戲大廠，旗下擁有知名博奕遊戲「星城Online」及電競隊伍的網銀集團，今年度積極加碼智冠持股，日前公告網銀集團以14.72億元的資金，持股智冠股權逾一成（10.6％）。網銀去年持股智冠1.77％，今年持股逾一成。泛網銀集團（包括網銀、僑誼開發、鉑鉅控股及興天）的持股約27％。

而智冠科技董事長王俊博本人及其家人的持股，從財報上來看約2成左右，如果加上集團投資公司及經營團隊，法人預估應有3成左右的比例。

由於雙方股權勢鈞力敵，智冠的經營權之爭再浮上台面。據了解，王俊博再找昔日盟友王炯棻助陣。外界猜測榮剛董事長王炯棻可能用實際行動，力挺王俊博。

從智冠及榮剛兩家公司21均公告停牌並發布重要消息來看。外界推估，智冠極可能讓榮剛參與增資，以鞏固汲汲可危的經營權。