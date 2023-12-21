NCC委員會議20日審議迪士尼基本頻道替代案，罕見全台除了北都，其餘63家有線電視系統台業者「齊聚」NCC，針對迪士尼11個頻道替補案到會說明，目前業者提出的替補頻道大致分成三大類，中嘉、凱擘及台數科等45家系統台業者提出的替補方案相似，台灣寬頻（TBC）與大豐電共八家系統台、三大等十家獨立系統台也各提出一套替補方案。

NCC副主委兼發言人翁柏宗表示，NCC「有在掌握時間」，換言之，將控制不讓明年元月1日出現系統業者擔心的「空頻」問題發生。

至於系統台業者關注的2024年收視費是否被調降？NCC強調，關鍵仍在各縣市政府權責，然NCC代審的三家離島縣市系統台2024年收視費，將考量業者投注的設備成本、維運成本等，言下之意，不輕易調降。

另外，市場傳出，NCC有意讓全台系統台52頻道都能播出華視新聞資訊台。NCC回應，NCC並沒有排頻權。另亦傳出某些縣市有意讓台視新聞台能夠在59頻道定頻，NCC則回應審議結果未出爐，無法評論。

迪士尼頻道包括CH31的衛視中文台、CH61衛視電影台被視為這次角力最激烈的兩個替補頻位，由於三立inews已順利進駐CH48頻道，CH59又有新的角逐勢力出現，原本49～58新聞區塊的「戰線」，有可能趁著此次頻道異動而擴大。NCC強調，頻道替補將依市場機制形成，不會干預。

迪士尼11個頻道年底退出台灣市場，牽動國內有史以來最大規模頻道異動，系統商、頻道商等各路人馬角力，尤其是基本頻道的替補方案各有盤算，翁柏宗強調，頻道上下架必須依照「有線廣播電視法」第29條相關規定，兼顧市場競爭、消費權益、內容多元及其它公共利益等四大面向，NCC尊重系統業者的排頻權，並基於商業協商機制自然形成，NCC沒有定頻權，但有審查權，替補迪士尼頻道的原則「equal or better」，同時兼顧本國內容產製比例。NCC委員會議20日針對迪士尼頻道替補方案故成「續審」，系統台必須在22日下班前補齊資料，NCC希望趕在年底前完成審查程序。