NCC委員會議20日審議迪士尼基本頻道替代案，罕見全台除了北都，其餘63家有線電視系統台業者「齊聚」NCC，針對迪士尼11個頻道替補案到會說明，目前業者提出的替補頻道大致分成三大類，中嘉、凱擘及台數科等45家系統台業者提出的替補方案相似，台灣寬頻（TBC）與大豐電共八家系統台、三大等十家獨立系統台也各提出一套替補方案。
NCC副主委兼發言人翁柏宗表示，NCC「有在掌握時間」，換言之，將控制不讓明年元月1日出現系統業者擔心的「空頻」問題發生。
至於系統台業者關注的2024年收視費是否被調降？NCC強調，關鍵仍在各縣市政府權責，然NCC代審的三家離島縣市系統台2024年收視費，將考量業者投注的設備成本、維運成本等，言下之意，不輕易調降。
另外，市場傳出，NCC有意讓全台系統台52頻道都能播出華視新聞資訊台。NCC回應，NCC並沒有排頻權。另亦傳出某些縣市有意讓台視新聞台能夠在59頻道定頻，NCC則回應審議結果未出爐，無法評論。
迪士尼頻道包括CH31的衛視中文台、CH61衛視電影台被視為這次角力最激烈的兩個替補頻位，由於三立inews已順利進駐CH48頻道，CH59又有新的角逐勢力出現，原本49～58新聞區塊的「戰線」，有可能趁著此次頻道異動而擴大。NCC強調，頻道替補將依市場機制形成，不會干預。
迪士尼11個頻道年底退出台灣市場，牽動國內有史以來最大規模頻道異動，系統商、頻道商等各路人馬角力，尤其是基本頻道的替補方案各有盤算，翁柏宗強調，頻道上下架必須依照「有線廣播電視法」第29條相關規定，兼顧市場競爭、消費權益、內容多元及其它公共利益等四大面向，NCC尊重系統業者的排頻權，並基於商業協商機制自然形成，NCC沒有定頻權，但有審查權，替補迪士尼頻道的原則「equal or better」，同時兼顧本國內容產製比例。NCC委員會議20日針對迪士尼頻道替補方案故成「續審」，系統台必須在22日下班前補齊資料，NCC希望趕在年底前完成審查程序。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：