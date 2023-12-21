台灣軟體市場規模預測

IDC（國際數據資訊）20日發布軟體市場報告，預期2024年台灣軟體市場成長7％至31.8億美元，而企業使用雲端軟體的比例首次超過地端，顯示企業對於軟體即服務（SaaS）與平台即服務（PaaS）等雲端軟體的接受度愈來愈高。

IDC表示，台灣軟體市場規模將從2023年的29.7億美元，2027年時可達39.8億美元，預期2022到2027年的年複合成長率為8.0％。以市占率來看，預期2024年前三大軟體市場分別為內容流程與管理、資訊安全，以及顧客關係管理。但如果從年成長率的角度來看，成長最多的是人工智慧平台，其次為軟體品質與生命週期管理，以及分析與商業智慧軟體。

IDC台灣企業應用資深研究經理蔡宜秀表示，2024前三大成長市場中，人工智慧與數據分析就占據兩個名額，顯示企業對數據轉型的重視度。其中帶動數據為重心的原因，一方面是生成式人工智慧（Generative AI）技術，從消費市場擴向企業市場，愈來愈多企業打造專屬企業的GenAI應用服務。其次，企業現今的重點，不論是提升數位韌性、推動淨零轉型或重塑供應鏈，均要以數據管理平台為後盾。

從交付模式的角度來看，2023年就地部署軟體與雲端軟體的市占是51％比49％，預期到了2024年，其比例為48％與52％。雲端軟體的占有率逾5成，並超過地端的軟體產品。這也顯示雲端軟體已成為軟體主流模式，顯示企業對於軟體即服務（SaaS）與平台即服務（PaaS）等雲端軟體的接受度愈來愈高。

IDC台灣企業應用資深市場分析師林雅惠表示，雲端軟體在疫情後明顯成長，近年因公有雲服務商與地端設備業者在雲端市集（Marketplace）的緊密合作，促使雲端系統基礎架構軟體的採用率提升，也推升企業使用雲端的力道。其中，雲端資訊安全軟體的占比最高。