「囤房稅2.0」將於2024年7月正式上路，帶來的影響提前在房市發酵。據國泰金控12月國民經濟信心調查，有34.5％的民眾認為現在是賣房時機，賣房指數因此飆高，創下2022年6月以來的19個月新高，研判應是多戶持有者已「心動」，有意在價格未變之前，先處分手上不動產。
國泰金20日公布12月「國泰庶民指標」，11月幾乎沒有太大變動的賣房市場，12月出現劇烈變化，顯示受立院將三讀通過囤房稅的影響，民眾賣房的意願明顯提升。
調查顯示，12月受訪民眾認為，現在是賣房時機的比率升高到34.5％，較11月增加達1.2個百分點，創下2022年11月以來的14個月新高，2022年10月也是34.5％；認為非賣房時機的民眾下降到44.9％，較11月減少2個百分比，創2022年5月以來的20個月新低。
被稱為「史上最強打炒房」的平均地權條例已在7月上路，市場預估房價將跌，從6月以來認為現在是賣房時機的民眾占比，持續在30％之上，至今已連續七個月，並呈不減反增的趨勢。
打炒房政策持續出爐，使得房市在年底出現一波賣壓，賣房指數1月還在-19.3，到12月飆高到-10.4，創下2022年6月以來的19個月新高。
買方市場部分，打炒房政策出台，加上新青安貸款等政府住宅補貼政策上路，原本沒意願進入房市的民眾，在12月轉向觀望，認為現在非買房時機的民眾占比降到64.8％，創下2022年4月以來的21個月新高，而轉向觀望的民眾占比也提高到17％，認為現在為買房時機的民眾也占18.1％，為連續五個月在18％之上。
轉向買房或觀望的民眾增加，帶動買房指數12月升至-46.7，11月為-47.6，今年買房指數主要從下半年開始上升，自6月開始買房指數提高到-50之下，至今已連續七個月還未出現明顯下降。
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