台灣浩鼎董事長閻雲以身兼數職、不克專心一致帶領為由，20日請辭董事長一職。閻雲表示，當初臨危受命接任董座即言明一年為期，且挑細選的執行長王慧君，半年來表現也令人驚喜，請辭是兌現支票。

浩鼎對此表示，這是計畫中的異動，不會對公司造成影響，董事會將很快安排繼任人選。

另外，為聚焦資源集中火力開發新藥，浩鼎20日董事會宣布，終止新冠疫苗BCVax、免疫抗癌新藥OBI-866及ADC藥物OBI-999三項產品開發，總計可節省經費1.75億元；公司也將肉毒桿菌素產品OBI-858「醫美用途」的全球智慧財產權專屬授權予子公司鼎晉生技。

執行長王慧君先前表示，浩鼎會聚焦首創型、多元化的ADC（抗體藥物複合體藥物）平台，若試驗進度緩慢，難以預估完成時日，且較不具競爭優勢的產品，也會大膽終止，集中資源發可望打進國際賽局的新藥。

閻雲是在去年底浩鼎創辦人張念慈遽逝時，臨危受命接任董事長，並同時兼任執行長。

他接任時表示，以張念慈對他的知遇和賞識之情，責無旁貸也願意承擔，在關鍵時刻帶領浩鼎團隊向前。

今年6月時，他找到了王慧君博士加入浩鼎，這位執行長人選經半年來觀察，不論對研發、管理、人才、制度都能抓對方向，以十倍速前進。閻雲強調，也非從此離開浩鼎，仍續留浩鼎由獨立學者、專家組成的醫學諮詢委員會，繼續關切並指導研發進展。