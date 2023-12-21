台北市113年公告土地現值TOP 5排行

台北市政府地政局20日公布民國113年公告土地現值，全市平均上漲0.29％，其中「台北101」大樓蟬聯11年的商業區「地王」寶座，每坪公告土地現值達661.5萬元，「地后」則由「國泰置地廣場」首度登峰，每坪634.7萬元，第三名為「新光摩天」629.4萬元；至於住宅區「地王」依然為「宏盛帝寶」奪得，每坪474.4萬元，第二名由「仁愛尚華」及「仁愛麗景」446萬元雙雙拿下。

地政局並公布了公告地價，年漲幅為4.02％，是近4年最高調幅。地政局指出，調查期間台北市住宅價格指數上漲1.05％，實價登錄交易價格平均漲幅約2.15％。整體來說，今年不動產市場呈現「量縮價穩」格局。

在公告土地現值調幅方面，商業區最高由「台北101」大樓以每坪661.5萬元拿下，第11度蟬連全市地王；「地后」則由「國泰置地廣場」首度登峰，每坪634.7萬元；第三名為「新光摩天」629.4萬元；第四名為「寶麗廣場百貨」628.8萬元；第五名為「遠雄金融中心」555.7萬元。

至於住宅區「地王」，依然為「宏盛帝寶」奪得，每坪474.4萬元；第二名由「仁愛尚華」及「仁愛麗景」每坪446萬元同時拿下；第四名為「元利信義聯勤」378.5萬元；第五名為「聯合大於、大哲」375.5萬元。

地政局指出，明年全台北市4,869個地價區段，評議結果2,863個地價區段、約58.8％上漲，1,102個地價區段、約22.6％持平，904個地價區段、約18.6％下跌。各行政區評議結果，僅士林區下跌，其他11行政區均上漲。

其中信義區漲幅最大，核心商圈吸引許多企業總部、百貨零售業進駐，在商辦市場交易熱絡的帶動下，平均調幅1.02％。第二名為中正區，平均調幅0.53％。

地政局局長陳信良表示，北市公告土地現值已連續6年上漲，113年漲幅已有趨緩，依最近一期內政部住宅價格指數，北市年增率 1.37％，地價指數年增率0.48％，在六都中最為平穩。