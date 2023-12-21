凱基人壽即將更名，除了與集團子公司有一致的識別之外，在更名儀式上也首度介紹全新的專屬吉祥物「凱基阿福」登場亮相，為品牌增添鮮明、年輕的形象。「凱基阿福」是隻柴犬， 是「財」的諧音，名字則有「福氣」的含意，象徵凱基阿福為客戶帶來財富及福氣，更是呼應凱基人壽「致力於您的幸福人生」的企業價值主張。
「凱基阿福」的發想源自於柴犬忠誠可靠、值得信任且充滿活力的特質，做為凱基人壽的專屬吉祥物，將透過其可愛、親和的形象拉近與客戶及社會大眾的距離，扮演好陪伴客戶共創幸福人生的忠誠伙伴。
未來在許多活動推廣、社會參與、地方創生、保戶服務、品牌視覺及數位應用上，都能看得到「凱基阿福」身影，把企業價值主張傳遞出去，讓大家一看到「凱基阿福」，馬上就聯想到凱基人壽。
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