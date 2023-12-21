「凱基人壽，全心出發」，為傳遞更加鮮明、年輕活力的品牌形象，中國人壽將於2024年1月1日正式更名為凱基人壽，特別選在20日溫馨的聖誕節前夕，舉行「凱基人壽更名儀式」，由中華開發金控暨凱基人壽董事長黃思國親自主持，發表凱基人壽「致力於您的幸福人生」全新企業價值主張，並介紹全新專屬吉祥物「凱基阿福」登場。
黃思國會中宣布，2024年是凱基人壽元年，客戶保單的權利與義務皆不受影響，維持不變，未來將持續打造全方位整合型金融解決方案，帶給客戶一站式的綜合金融產品與服務，並深化保障提升、品牌重塑、服務昇華及社會參與四大面向，積極實踐企業價值主張。成立逾60年的中國人壽，目前有近400萬名保戶，資產近新台幣2.5兆元，這份亮眼成績，在全體同仁努力及客戶的託付，共同見證一甲子的緣分。
黃思國指出，壽險業陪伴客戶走過生老病死，貫穿生命各週期，在客戶需要時，提供保障及安全感。凱基人壽以「致力於您的幸福人生」做為全新企業價值主張，深化四大面向啟動相關變革和創新，陪伴客戶追求成就每一階段的幸福人生。
在保障提升面向，凱基人壽從滿足客戶保障、增值、享退、傳承不同階段需求出發，推出全新商品，並以諮詢式顧問服務，提供客戶個人化的完整保障建議及最適解決方案。品牌重塑方面，除了展現鮮明一致品牌識別，也推出全新專屬吉祥物─柴犬「凱基阿福」，柴諧音是財，福則有福氣的含意，象徵凱基人壽為客戶帶來財富及福氣，陪伴客戶共創幸福人生。
服務昇華部分，凱基人壽致力數位創新，投入數位工具開發應用，打造多元數位服務平台、數位賦能業務部隊，並透過跨域合作，佈局生態圈，為客戶帶來更完善、便利的服務體驗。社會參與構面，凱基人壽連續五年獲主管機關評選為公平待客原則評核績優業者，2024年將積極投入地方創生，持續推動多元共融。
凱基人壽將帶著具有意義和光榮的過去及客戶期許的未來，創造更加年輕有活力的品牌形象，提供全方位的整合型金融解決方案，致力於成為客戶幸福人生的最佳夥伴，持續朝向最受推薦和信賴的壽險公司的目標前進。
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