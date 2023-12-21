桃園國際機場近年積極導入新科技，推動自動化設備服務，因應疫後旅運復甦，機場公司20日舉辦「第一航廈自助行李託運系統啟用典禮」，新增30座自助行李託運機台，提供更便捷服務，提升機場工作效率。桃機公司期許2024年旅客運量可逾4千萬人次大關。

機場公司總經理范孝倫表示，第二航廈自助行李託運系統是島區設計，第一航廈自助託運行李系統則屬兩用型，在櫃檯前段鼓勵已完成網路或自助報到的旅客自行託運行李，快速完成報到，也可配合營運調整成人工櫃檯使用。

機場公司表示，自助行李託運（Self Bag Drop，SBD）系統較傳統人工託運更快速及省時，自2017年上路後，越來越多民眾使用且反應操作簡單方便。此次也製作宣傳影片，旅客抵達機場前透過手機或電腦等裝置，線上完成網路報到手續，再利用第一航廈、第二航廈或市區預辦登機（機場捷運A1臺北車站、A3新北產業園區)的自助行李託運機台，2分鐘就可完成報到及行李託運。

機場公司表示，桃園國際機場2023年至11月底旅運量已逾3,177萬人次，隨旅運提升，自助行李託運系統能提高整體工作效率，期許2024年運量能重回4,000萬人次。

為邁向智慧化、自動化目標，優化旅客報到速率並強化服務品質，機場公司積極推廣多元化自助服務，包含自助行李託運機台共56座（第一航廈30座、第二航廈26座），及市區預辦登機、航空公司網路／手機自助報到系統。

據機場公司表示，由桃園機場搭乘華航、長榮等國籍航空出境旅客，使用智慧化報到平均已逾5成，加上SBD自助行李託運服務，不但縮短旅客排隊時間，還能減少人工報到櫃檯作業負荷，紓解出發報到大廳排隊人潮。

目前提供自助行李託運服務包括中華航空、台灣虎航、星宇航空、長榮航空、立榮航空、華信航空，未來國泰航空及AirAsia集團旗下包括馬亞洲、泰亞洲、菲亞洲、全亞州也會加入。