碳交所22日開賣碳權，金控領軍造市。據了解，首波碳權購買者除永續金融先行者聯盟，即中信、玉山、元大、國泰、第一、兆豐六大金控外，還有合庫、華南、台灣三家公股金控，與台新、富邦、永豐三家民營金控，共12家承諾作為碳交所首波「先行採購者」，每家採購量會從500公噸起跳。

據了解，碳交所日前向金控業者簡報，由於淨零永續、減碳都是金控當務之急，因此都有需求與意願捧場，參加首波交易，估計金控將占首波買碳企業的一半以上，甚至可能超過預期。

金控人士指出，首波並未限定要認購多少，各家視需求而定。多數業者均透露，有受邀購買碳權。碳交所22日上線的是統包去買國外碳權，包含印尼、印度、新加坡等碳權，讓各金控可部分認購，實際上可分到噸數不多。

但業界人士表示，透過碳交所購買，會比自己到海外買的價格好，碳交所一開始要造市，「先行者聯盟」六金控有預算，藉由碳交所可買到比國外交易所價格更便宜的碳權。

至於買來的碳權，業界人士表示，現行可自用，在RE100上，2030年前國內機構要淨零碳排，2050年要擴大到全球，包含海外的經營據點，甚至連投融資客戶的碳排未來也要一起計算，等於除金融本業外，也要讓投資企業、放款企業減碳，未來這些購買的碳權，除自己金融本業使用外，也能彈性擴大使用。

金融業做碳中和，主要看金融商品有多少碳量，比如自動櫃員機（ATM）、信用卡、房貸等服務都要做碳足跡計算，還有第三方確信，以中信金來說，因子公司中信銀的ATM、信用卡業務龐大，首批購買的碳權量會應會超過500公噸。至於公股金控也都在評估，首批購買的碳權量約500公噸上下。

富邦金表示，自2022年加入RE100、承諾2040年全營運據點100％使用綠電，7月已有17％的營業據點同步轉供綠電。富邦金積極響應政府政策，參與這次碳權交易平台首購，期待未來碳權可協助員工活動等範疇三的部分抵減。