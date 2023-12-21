新年假期將屆，預期旅遊詐騙將大增。公股銀行指出，去年10月開放境外旅遊，詐騙直線上升，今年出現二大旅遊相新詐騙手法，一是飯店刷卡詐騙，另一則是優惠餐券詐騙，讓詐騙筆數及金額不斷攀升。
據聯卡中心統計發卡機構通報的「非面對面交易（EC）」詐欺金額，去年10月國境開放後節節高升。銀行主管評估，報復性旅遊加上詐騙手法推陳出新，最近又是元旦及農曆新年旅遊旺季，據內部資料顯示，詐欺通報將會越來越高。其中，非面對面交易詐欺占總交易高達9成以上。
公股銀主管指出，民眾積極出遊、規劃旅行，多種新型態詐騙因此出現，很多自由行民眾中招，第一種是近期最常見的旅遊詐騙，持卡人在訂房平台交易後，詐騙集團以飯店名義發送訊息給持卡人，訴求訂單出問題，誘導持卡人進行信用卡驗證，取得個資，再盜刷信用卡。
第二是優惠餐券及一頁式詐騙網站，持卡人提供卡片資訊並確認金額無誤後，訴求優惠商品以電子票券方式發行，要求持卡人提供接收票券的電郵，持卡人接收時再導引需輸入驗證碼，實際是以此驗證碼去變更EMAIL密碼，取得持卡人的EMAIL控制權，再收取信用卡網路交易OTP驗證碼，進行連串線上3D盜刷交易。
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