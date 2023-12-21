分紅保單取代利變商品，成為多家銀行財管銷售保單的「新寵」。今年前十月銷售破百億元的三張「神單」全是投資型保單，但富邦人壽的美元分紅終身壽險，前十月已賣逾75億元，依其目前每月15～20億元業績量，年底前有望進入百億神單之列。

若富壽的美元分紅壽險躍入百億神單，將是今年首張傳統壽險賣破百億元，亦是首張分紅保單賣逾百億元，將創雙紀錄。

今年利變保單宣告利率跟不上美債殖利率，造成銀行「棄保」，不賣保單賣美債，富壽從利變商品轉攻分紅保單，讓原本只有保誠人壽銷售英式分紅保單的市場，多出大型競爭者，且針對高資產客戶，打出美元計價，中分紅假設約六到八年間保單就保本，吸引不少銀行財管客戶，吸金威力讓一向專攻投資型保單的法國巴黎人壽本月也宣布推出分紅保單。

據統計，富壽美元計價的美富紅運分紅終身壽險，從7月開始，每月賣逾10億元，9月跟10月更各有17億多元的業績，從5月到10月就賣逾75億元，是所有分紅保單第一名，估計11月應也有10億元以上業績，年底前若力道不減，應可賣破百億元，擠入年度神單之列。

壽險業者表示，分紅保單除壽險公司自家業務部隊外，其實在銀行通路強推，尤其富壽有台北富邦銀自家通路，市場訴求美元中分紅年化收益率有5.5％，具有一定市場競爭力，但提醒要六年以上才有較高倍數，還是建議要長期投保。

對於分紅保單有望成為銷售百億神單，國內大型壽險公司仍多採觀望態度，表示「還在研究」，最大擔憂是「怕有爭議」。壽險業者指出，分紅保單過去曾有不少爭議，即商品相對複雜，不易解釋清楚，且保戶易對分紅金額有過高期望，壽險公司的分紅金額並不保證，若分紅不如預期，即可能產生爭議，金管會對分紅保單亦有顧慮，將作出統一的規範，考慮不要再揭露達不到的高分紅假設等。

壽險業者亦表示，分紅保單對2026年接軌貢獻並不大，大家都在觀望金管會的規定，及市場發展，估計2024年才會決定是否跟進推出自家分紅保單。