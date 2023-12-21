全球迎綠色金融潮流，櫃買中心近年推動永續發展債券，政府機構也樂扮「領頭羊」，高雄市府20日宣布獲准發行總額20億元的綠色債券，創下全國政府單位首例，預計明年1月12日交割發行。
高雄財政局長陳勇勝表示，此次獲准發行總額20億元，將原本捷運紅橘線計畫既有借款，利用綠色債券利率固定且較低的特性，在不增加債務前提下，以較低成本，取代既有較高利率的銀行借款，不僅落實低碳建設外，又可減輕利息負擔，將其轉為加速推動環境永續之用，更是地方政府重要節流手段。
櫃買中心總經理李愛玲表示，終於盼來首檔由政府機關發行的永續債，期待在其領頭效應下，將帶動更多縣市跟進響應，對環境永續發揮影響力；截至19日綠色債券已發行17檔。
陳勇勝指出，高雄市長陳其邁上任後，高市府把握國內、外低利率環境，發行低利率公債，取代既有銀行較高利率的借款，大幅降低每年利息負擔，以112年度為例，高雄節省利息支出達7.22億元，此次透過政府綠債，將可節省更多利息，以利財政更健全。未來配合高雄市「淨零城市發展自治條例」，以健全財政及環境永續為目標，落實各項淨零政策，同時透過開源節流措施並積極辦理促參招商，增加自有財源，強化高雄市社會福利及公共建設，朝2050淨零方向邁進。
為促進我國永續金融的發展，櫃買中心自2017年起積極推動永續發展債券市場，因永續意識抬頭，永續債券成長動能也日益強勁，今年來累計發行45檔，發行金額高達1,450.39億元，已超越去年全年發行的1,122億元，改寫新高紀錄，更繳出連三年突破千億元大關的優異成績單。
櫃買中心20日也宣布已於14日公告修正「永續發展債券作業要點」，將轉換公司債、交換公司債及附認股權公司債列為得發行永續發展債券的商品範疇。李愛玲解釋，由於台灣轉換公司債發行人以中小型的上市櫃公司為主，這次開放將有助永續金融範疇由大型公司擴及中小型企業。
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