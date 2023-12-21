碳交所「國際碳權交易平台」22日將正式啟動，宣示台灣邁入碳權交易元年。碳交所20日公布相關交易規則，包括國外碳權買方以本國法人為限，賣方得為外國或本國法人。即一般散戶投資人無緣參與交易。另外，碳交所也強調，首批碳權商品不可抵減CBAM碳稅，也不可轉售買賣。
為協助國內企業達到碳中和目標，碳交所搶在年底前上架首批國外碳權商品，引起市場高度關注。碳交所表示，首批商品來自亞洲、非洲、南美洲等七個國家，屬於國外減量額度的碳權交易。另外，下批上架的碳權商品，會以經過GS(Gold Standard)及Verra等國際前二大國際認證機構認證發行的商品，作為來源。
國內首次碳權交易，碳交所20日先行揭露交易規則。其中，國際碳權的買方以本國法人為限，賣方得為外國或本國法人；交易時間為平日上午9時至下午3時30分，假日休市；交易單位為一噸二氧化碳當量，交易貨幣為美金。
賣方在碳交所上架的碳權要符合一定的上架標準，如碳權的核發機構應經碳交所認可、碳權年份（vintage）應為五年內、碳權專案應符合三項以上聯合國永續發展目標（SDGs）等。
為避免炒作和投機行為，落實碳交所協助企業減碳的初衷，碳交所強調，買方購買碳權後僅能持有、註銷或移轉至買方國際碳權核發機構的帳戶，不得再在碳交所平台轉售。
因為首批上架的碳權商品，屬於國際自願性碳權性質，非強制性碳定價下的產品，因此依規定不可抵減歐盟碳邊境調整機制（CBAM）；另在台灣碳費抵減部分，因氣候變遷因應法相關子法尚在研擬，現階段國際自願性碳權主要只供廠商進行產品碳中和、符合國際供應鏈及ESG要求等，也無法用於抵減我國碳費。
除了碳權交易，碳費徵收明年也將上路，預計2025年以2024年的排碳資料開徵碳費，依據環境部公告的最新盤查資料，目前有512家排碳大戶可能列為首波課徵對象，對象多以鋼鐵、電力、水泥、半導體等產業為主。
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