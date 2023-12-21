美國財政部於當地時間19日公布最新國際資本流動報告（TIC）顯示，2023年10月中國再減持美債85億美元，持有規模降至7,696億美元，不僅連續第七個月減倉，續創2009年5月以來新低，年內累計減持規模已近1,000億美元。
澎湃新聞20日報導，作為美國國債海外第二大債主，從去年4月起，中國的美債持倉一直低於1兆美元，並從去年8月至今年2月連續七個月減持美債，僅在今年3月增持203億美元，隨後4月至10月再次「七連降」。
美國前十大海外債主中，10月增減方向不一。最大海外債主日本，10月增持118億美元美債至10,982億美元；英國增持241億美元至6,930億美元，持倉規模列第三。盧森堡和比利時則分別減持282億美元和316億美元。
值得注意的是，10月總體外國投資者持有美債規模減少391億美元，降至7.565兆美元，連續第二個月下降。10月海外私人資金淨流出為684億美元，海外官方資金淨流出為154億美元。同時，10月海外淨流出美國長期證券的資金規模為156億美元，較9月淨流出24億美元大幅擴大。
中國社科院學部委員余永定表示，美國國債占GDP比重將持續攀升，鑑於美國國債收益率很低，美國海外淨債務急劇膨脹，中國有必要有序減持美國國債。
分析指出，以美國內部來看，長短天期美債利差倒掛、殖利率攀升和市場流動性危機背景下，美國境內投資者配置美債需求走弱；從外部分析，去美元化熱潮方興未艾，長期來看，海外投資者配置美債需求也趨於下降。
反觀人民幣資產熱度快速升溫。中銀證券全球首席經濟學家管濤表示，11月外資配置人民幣債券意願明顯提升，債券通項下資金淨流入人民幣2,513億元，證券投資項下外資總體恢復淨流入，預估外資中長期將持續增持人民幣債券資產。
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