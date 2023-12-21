時序邁入年底，距離明年初大選剩16個交易日，首場總統候選人政策辯論也已登場，國家隊加大力道穩盤，本周以來方向偏多操作，統計至20日三個交易日，八大公股行庫累計買超15.27億元，法人表示，國家隊除了伺機布局明年持股，也趁機入市賺取股息行情。

據統計，本周以來八大公股行庫買超金額排名前十，分別為群益台灣精選高息（00919）、聯詠、元大金、英業達、世芯-KY、可成、復華台灣科技優息（00929）、中鋼、東元、聯發科等，買超金額介於4.5～6.93億元之間。

法人表示，八大公股行庫買超個股中光只算聯詠一檔，本周買超金額占比就達四成，聯詠屬於聯電旗下小金雞，隨著年底集團作帳行情，加上展望明年營運向上，庫存調整回到健康水位，各應用領域產品都有機會進入正成長，NB／PC有回補庫存趨勢，車用晶片明年也將持續成長，尤其看好ASIC（特定應用積體電路）領域。

統一投顧董事長黎方國表示，八大公股行庫心態偏多，但資金比較有限的情況下，從操作來看，向來與外資相反，通常盤勢不好就會買超護盤，指數逢高則獲利了結。

整體來說，公股行庫有政策性任務，勝過民營全力追求績效目標，因此股市上漲過程會減碼，下跌轉而加碼減緩跌勢，與一般自營部、投信等操作方向不同。

黎方國指出，大致而言公股行庫買超股票屬於穩定、保守型股票，以及具備高息收等特質，較多屬於金融、權值股等族群，本周買超的前幾名如元大金、聯發科、00919等，英業達、聯詠等則屬於相對較積極型標的。

台新投顧副總經理黃文清表示，本周三天加權指數小跌38點，留黑K下影線，代表有低接買盤撐腰。距總統投票日僅剩16個交易日，建議可留意政策受惠股。