美國聯準會（Fed）鴿派聲浪加持，市場對明年開始降息的期待加深，美股全面反彈，美元指數應聲走弱，激勵20日股匯齊彈，新台幣上攻挑戰31.2元價位，終場未能達陣。匯銀主管強調，年終外資陸續放假去，年底前新台幣挑戰31.2元，就看出口商作帳及選舉行情是否發酵。
匯銀主管表示，美元稍有回落，新台幣轉強，盤中一度升近1角，早盤外資交易區間偏窄，午後部分外資海外投資款匯出，加上進口商在31.27元左右進場撿便宜買匯，從最高31.275元一路拉回到31.338元附近，但出口商在31.3元上方也有拋匯意願，買賣力道相互拉扯，終場收在31.31元，升值5.1分，終止連二黑，總成交量17.875億美元。
新台幣短線先拚31.2元心理關卡，市場寄望大選行情加持，但匯銀看法不同調。有匯銀主管認為，兩岸紛擾不少，匯價選舉行情不見得出現，目前走勢來看，12月新台幣升幅應會弱於11月。
另有匯銀主管分析，大選尚未進入辯論環節，民眾投票意向還有變數，以近期美元緩弱格局，資金往亞洲市場流，新台幣即使不強漲也有支撐，加上出口商年底拋匯需求，不排除一路震盪緩升至1月10日左右。
隨外資開始放假，近期匯市題材冷清清。匯銀主管指出，外資大致先休兵，市場交投趨冷，除非有實質買賣需求，才會突然有交易量；但周五還有美國個人消費支出物價指數（PCE）數據公布，為Fed持續關注通膨表現，若PCE年增率開高，美元將獲喘息空間，反之若持平或向下，美元將逐步回測102價位、甚至不排除更弱，亞幣還有反彈空間。
觀察20日主要亞幣，韓元強升0.69％、馬來幣彈0.56％、日圓升0.45％，其餘亞幣升幅介於0.14％～0.38％，新台幣升值0.16％，僅印尼盾獨貶0.03％。
民眾關心日圓走勢，滙豐銀行20日預測，日本央行（BoJ）將結束殖利率曲線控制政策（YCC）政策，後續日圓有溫和升值空間，預估至2024年底，日圓對美元將逐步回升至136日圓價位。
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