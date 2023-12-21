紅海突發危機救了海運股，帶動運價、股價急漲一波，台驊控股董事長顏益財20日表示，可視為短期利多，運價能不能維持看兩個關鍵，一是10國聯盟維護紅海通航安全的成效，將反映在運價漲幅，若時間拖久可能產生新變數；二是農曆年後運輸需求是否回升，支撐運價續行。
近日航運股再度成台股焦點，20日上市航運股指數上漲1.56％收最高154.78點，再創波段新高；本周航運股指數已漲4.3％。
顏益財表示，海運市場「硝煙四起，充滿變數」，以12字訣建議投資人：「波段操作、獲利了結、等待時機」，聚焦運力供需、地緣政治等變數發展，目前看運價漲勢是短期效應，很難出現像疫情期間一樣的大漲行情，主要受限運力供給過剩，供需差距高達7％。
紅海危機帶動這波運價喊漲，漲幅較大首推歐洲線，美東線也會受惠，因巴拿馬運河乾旱限航令、通行費高掛，促使許多亞洲─美東船舶改走蘇伊士運河，拉長航程、艙位緊張，因為彎靠好望角估燃油等成本將大增三成，帶動運價上揚。
之前許多歐洲線船舶跌破成本線，傳出營運虧損，12月起連兩次調漲後，15日起歐洲線每40呎櫃運價已回升至1,900～2,000美元，明年1月1日起，市場原傳出歐洲線要漲至3,000美元，隨紅海危機爆發，部分航商打算喊漲至逾4,000美元。
今年來美國線透過控艙持續維持獲利，明年1月1日也喊漲，貨代業者透露，地中海航運等航商通知，每40呎櫃美西線要漲至約3,000美元，美東線上看約4,500美元，從這個角度看，顏益財認為，受惠最大的航運股為長榮海運，其次為陽明海運，估計陽明歐洲線占比雖高於長榮2、3個百分點，但長榮整體噸數是陽明的近三倍，股本又比較小，買長榮不敢說大賺，但至少保本還能參加明年配息。
再者，自除息日計算起，陽明股價漲幅僅16％，但長榮已逾六成，陽明近日股價呈現落後補漲的態勢。
但業界坦言，不論現貨價還是長約價最後漲幅，仍需取決葉門民兵武裝部隊是否持續攻擊貨櫃輪，亞歐船隊是否彎靠好望角。
海運業緊盯，美國為首的10國聯盟維護紅海通航安全的成效，有具體行動後，航商才會決定是否恢復通行紅海。
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