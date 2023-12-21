受惠席捲全球的AI瘋牛行情，國內AI相關ETF基金今年出現飆漲行情，20日出現首檔漲幅超過100％的ETF統一FANG+，寫下史上新紀錄。
AI浪潮推升全球科技股陸續反彈，統計今年以來前十強ETF基金中，除一檔台灣中小型，另外九檔海外股票型基金都是聚焦AI、電動車、半導體等主題型ETF，漲幅至少都超過五成，其中僅有蘋果、Meta、輝達等十檔美國科技龍頭成分股的統一FANG+，在AI大爆發下從今年初32.45元低點一路狂飆，即使第三季隨AI漲多修正，也都屹立於55元之上，20日以66.35元收盤，漲幅高達101.37％，創下ETF史上單年度漲幅紀錄。
統計台股自2003年第一檔ETF掛牌以來，2009年為金融海嘯隔年的強勢反彈年，當年僅有一檔電子ETF年漲幅99.35％。但之後沉寂十年，就算加計槓桿型正2ETF，都不再有年漲幅超過九成的ETF。直到2020年，統一FANG+單年漲幅以92.54％封王，今年再度以累積漲幅翻倍刷新紀錄。
相較今年前十強股票ETF基金，在全球AI行情帶動下平均報酬率近七成，但由於陸股ETF基金表現相對弱勢，因此整體股票ETF平均報酬僅11.24％。法人表示，隨美國降息趨勢確立，美科技股搶攻估值上調的多頭行情，2024年更將是AI大爆發年，在AI題材中占據絕對優勢的科技巨頭可望如虎添翼，獲得新長線成長動能，相關ETF基金明年仍可望較有表現空間。
對照國內主動型台股基金今年以來前十強，也有日盛新台商基金今年漲幅一度突破100％，且半數也都集中在科技型基金，前十強平均報酬至19日止高達81.3％，及所有台股基金平均報酬高達45.21％，表現更為出色。
投信法人強調，科技產業勢必成為2024年全球股市焦點，台股也不例外，因此預期科技型ETF、台股基金表現仍最值得期待，但這類型基金今年已有較高漲幅，加上波動性高，建議採定期定額方式介入。
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