國泰金「國民經濟信心調查」台股相關指數

美國聯準會（Fed）放出鴿聲，散戶看好台灣選舉行情。國泰金控20日公布12月國民經濟信心調查，有40.5％的受訪者認為未來半年台股會上漲，同時也有30.6％受訪民眾有意願將現金或定存轉入股票投資，兩比率皆創下7月以來的六個月新高。

國泰金的「國民經濟信心調查」，每月初定期對集團客戶發出電子問卷，了解一般民眾對經濟的直觀感受，因此俗稱「國泰庶民指標」。離2023年台股封關剩下約一周，總統大選也進入倒數，12月調查中，民眾對股市看法明顯轉趨樂觀，不管是台股的樂觀指數與風險偏好指數皆上升。

調查顯示，有40.5％的民眾認為未來半年股市會上漲，較11月的32.2％大幅增加8.3個百分點，擺脫從6月以來比率連跌趨勢，暌違四個月重回到40％之上，也創下7月以來的新高；認為未來半年台股會下跌的民眾下降到24.3％，較11月減少8.3個百分點，也創下7月以來的六個月新低點。

聯準會在今年最後一次利率決策上轉趨鴿派，利多持續發酵，帶動美股多收高，台股也受惠衝高，加深民眾對於股市的樂觀情緒，12月台股的樂觀指數終結跌勢，11月還在-0.4，到12月就一口氣由負轉正，且明顯走揚至16.1，為今年前11個月中的第二高，第一高為6月的17.7，12月的16.1為7月以來的新高點。

民眾對股市前景樂觀，也反映在散戶「錢進股市」的意願上。有30.6％的民眾目前想要增加將現金或定存轉入股市投資，較11月增加2.2個百分點，同樣創下7月以來的六個月新高，投資股市意願下降的比率則減到16.7％，較11月減少1.4個百分點，另有52.7％民眾態度不變，即最近沒有想加碼或減持。

民眾錢進股市意願增加，帶動風險偏好指數同步走揚，11月還只有10.3，12月提升到13.9，已連續11個月維持正數，且甚至已連續七個月在雙位數。