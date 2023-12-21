曾被譽為日本經濟之光的百年大廠東芝（Toshiba），歷經十年營運不善及財報造假、高層內鬥等醜聞纏身的困境後，昔日的日本最大品牌殞落，最終難逃被收購易主的命運，20日正式從東京證交所下市，結束74年上市歷史。

19日是東芝在東京證交所掛牌的最後一個交易日，以收跌0.1％報4,590日圓，為74年上市歷史劃下句點。

東芝今年9月宣布，私募股權公司日本產業夥伴（JIP）為首財團，140億美元收購東芝大功告成，為東芝下市鋪路。東芝11月召開臨時股東會通過私有化提案，確定12月20日摘牌下市。

JIP領軍推動東芝私有化的成員，還包括金融服務公司歐力士（Orix）、公用事業中部電力（Chubu Electric Power）、晶片製造商羅姆半導體（Rohm）。目前尚不清楚JIP入主東芝後，這家百年大廠會朝什麼方向發展。但東芝被收購後繼續留任的執行長島田太郎（Taro Shimada），預料會專注在高利潤的數位服務。

麥格理資本證券日本研究部門主管索恩（Damina Thong）表示：「東芝的困境，說到底是不當戰略決策加上運氣不佳造成。我希望透過業務剝離，東芝的資產和人才能找到新歸宿，完全發揮潛能。」

日本政府會密切關注私有化後的東芝，該集團旗下雇用約10.6萬名員工，部分業務被認為攸關國家安全。