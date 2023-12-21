友達在今年陸續關閉了一座4代、5代廠，20日又宣布將在年底關閉新加坡4.5代廠，友達董事長彭双浪直言，未來對於生產線還會持續「最適化」調整。群創今年也關閉了部分舊世代生產線，其中PLP面板級封裝受到客戶青睞，預定明年下半年量產，群創規劃明年度展開第二階段投資，擴充封裝產能。
友達今年關閉龍潭的4代、5代廠，以及位在台南的兩座彩色濾光片廠。友達20日發表聲明指出，將於2023年12月底停止新加坡廠L4B產線生產規畫，該廠以生產筆電、手機、車用等面板產品為主，其產能規劃將調度安排至其他產線生產，部分設備將搬回台灣，部分設備和廠房則是會尋求買主處份掉。
友達在新加坡有大約500名員工，除了當地作業員會依法令資遣之外，有經驗的工程師可以轉往其他據點，而友達在新加坡成立了「友達數位」，提供智慧製造解決方案，爭取製造業在東南亞投資擴充的商機。
群創今年也展開生產線調整，一條3.5代轉型做先進封裝、一條4代線做睿生X光感測器，一條4.5代線做電子紙。至於南科5.5代廠將在明年第一季關閉，未來動向還在評估中。
群創20日也報喜，面板級封裝受到客戶青睞，打造晶片和RDL封裝技術。群創董事長洪進揚表示，群創在面板級封裝已經投資了20億元，第一階段產能小，有信心可以做起來，目前已經開始規劃第二期的產能，預備在明年上半年下設備訂單。
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