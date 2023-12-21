內外資青睞AI PC六強

AI PC題材強勢占領台股2023年封關前鎂光燈焦點，凱基投顧直指，AI PC將帶動2024年下半年至2025年換機需求，激發產業成長力道，點名廣達、華碩等六大尖兵，搭配麥格理證券近期接連升評仁寶、華碩與宏碁，內外資齊心力挺，股價大秀肌肉。

相比近期加權指數表現稍微膠著，19日回檔、20日小反彈，台股多頭更積極找尋族群性發動代表，AI PC近期竄出頭，關注度急速拉升。內外資點名的六大指標股中，宏碁、華碩、仁寶算是帶頭狂奔指標股，英業達漲多拉回、再反彈，至於廣達、緯創屬整理許久，有望趁機擺脫低檔，各有擁護者。

國際資金20日全面回補AI PC概念股，仁寶、緯創、廣達高居買超前三名，買超張數達到3.6萬、3.2萬與2.6萬張；外資買超宏碁、英業達各超過1.1萬張，華碩也獲得2,045張買超。

本波AI PC大浪潮中，以品牌廠行情最亮眼，宏碁連續大漲三天，20日更是一度觸及漲停、終場收44.6元；華碩本周以來漲幅超過一成，20日收450元，刷新股價紀錄。

凱基投顧科技產業分析師向子慧指出，隨Windows 12上市與更多AI軟體陸續問世，預期更多AI PC機種將於2024年下半年至2025年推出，將成為PC產業另一動能。凱基並預估，2024年AI PC滲透率將達5～10％（約2,000萬台），2025年滲透率擴張至逾20％。

受惠AI PC趨勢抬頭，凱基預期，品牌商如華碩、宏碁，美國的HP、Dell，以及大陸的聯想，將受惠於高階機種產品占比提高，且單位售價擴張。此外，NB ODM受益於2024～2025年PC需求成長，在AI伺服器營收擴張外，將進一步推升營收與獲利，包括：廣達、緯創、英業達與仁寶，都是受惠者。

仁寶股價20日強攻漲停，扮演AI PC族群發動領頭羊。麥格理證券指出，仁寶在伺服器、車用、網路等業務帶動下，毛利率可望明顯增長，而且處在2024年PC復甦趨勢中，仁寶身為高通AI PC主要ODM廠商，大啖AI PC發展商機，因此，將仁寶投資評等由「劣於大盤」，一口氣跳升至「優於大盤」。

廣達股價10月中以來持續在200元上下徘徊，整理時間達二個月之久，不過，外資券商依然熱愛廣達前景，高盛、摩根士丹利、野村、瑞銀證券等賦予的推測合理股價高達268～280元。