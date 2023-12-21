今年全球PC市場動能孱弱之際，躍升為全球第一大人口國的印度市場，進入下半年以來展現了優於各地區的強勁揚升力道，以超過一成的雙位數年成長率成為亮點，台雙A品牌廠宏碁、華碩也皆在第三季，於該市場分別有二到四成以上的出貨增幅。兩業者對於印度PC市場成長後市看法正向，並雙雙表態將擴大在該區的消費型產品布局。
宏碁長期深耕印度市場，今年以來在該市場持續維穩有優於產業均值的銷售成績，第三季更寫下在當地營收創高紀錄，較去年同期增長近兩成。以出貨量來看，依IDC統計，宏碁該季出貨年增近21％、達52萬台，位居第五大品牌。
甫自印度返台的宏碁董事長暨執行長陳俊聖20日指出，印度目前已躍升為宏碁第二大PC銷售量及營收的單一國家，僅次於美國，是不可忽視的重要市場之一。
宏碁憑藉在當地與在地的供應鏈夥伴合作，加上20年前即已部署自有組裝產能之優勢，在政府相關標案、教育機構，及保險、銀行等金融機構等專案商用市場，已取得約三成市占。近年宏碁積極推展在當地的消費型PC布局，第三季宏碁在印度的單季消費PC機款出貨量即創下高達75.7％的年增長，為各品牌之最。
至於華碩在該季亦於印度市場有大躍進，尤在其消費型PC機款銷售暢旺帶動下，華碩首度於印度單季出貨站上5字頭、達56萬台，年增幅近44％。
華碩共同執行長胡書賓指出，華碩近2～3在印度市場快速開花結果，並已在當地消費市場建立穩固的品牌形象，以電競產品來看，其市占高達25～30％，另消費筆電市占亦維穩在18％以上，將持續穩固在印度的消費市場地位，後續逐步推進於商用市場。
不同於宏碁在當地設有組裝產線，華碩在印度主要以與當地製造商夥伴合作為主。不過胡書賓預期，印度製造仍將是印度政府長期推進的方向，不論是華碩或是整體產業都要正面面對，華碩未來也將與供應鏈和在地製造夥伴一起推動部署。
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